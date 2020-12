Más detalles tremendos: "A Maradona le robaron todo cuando se supo que había muerto"

“Si lo están operando de la cabeza, al máximo ídolo del fútbol mundial, ser tan hijo de puta de subir una foto de un habano, porque la cobró. Y lo estaban operando de la cabeza. Alguien manejaba todo eso. Yo entiendo, porque conozco mucho del negocio del fútbol, que ya sabían que no había mucho que hacer, que Maradona, como dice él, era casi un caso perdido, que Dios me perdone, y que trataron de agarrar hasta lo último. Porque a este hombre lo usó todo el mundo. Lo pelaban, le abrían la caja fuerte, él ya no manejaba nada”, empezó manifestando Yanina Latorre.

“Dicen que le vaciaron la caja fuerte”, acotó el conductor. “Sí, le robaron todo. Y no eran dos pesos, seis mil dólares, iba como robo hormiga. 3500 dólares, 6000 dólares, etc. A uno de los que escracharon es al famoso Charly”, aportó Andrea Taboada.

Denuncian que a Diego Maradona le robaron todo de la caja fuerte

“No voy a decir quién, esto es anterior, pero sí me cuentan de muy buena fuente que el día en que Maradona muere en esa casa, con el cuerpo ahí todavía, abrieron la caja de seguridad y se llevaron todo lo que había. Maradona aún estaba ahí, tendido en la cama”, se sumó Mariana Brey.

Luego Latorre se refirió a Claudia Villafañe. “Por eso, para mí, la única que no le afanaba, y lo digo de verdad, fue Claudia. Fue otra cosa. Y al sacársela de encima a Claudia, porque era la que controlaba todo y sabía hacerlo, como una buena mujer o ex esposa, a partir de ahí la guita se llevó cada uno, lo que lo han explotado a este tipo (por el entorno). No les importaba si estaba bien, si tocaba el barbijo, si caminaba mal, había que llevarlo a la cancha porque estaba cobrado. Y lo llevaban. Él no quería ir ese día a la cancha (por el día de su cumpleaños, cuando se lo vio muy desmejorado). Al tipo este le sacaron el jugo hasta morir. Diego Maradona era una máquina de facturar, acordate lo que cobraba las entrevistas, así como estaba, te vendía todo”, cerró la panelista.