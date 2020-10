Más vivo que nunca

A 80 años del nacimiento de John Lennon , se publicó ayer una colección con algunas de las canciones más queridas de su carrera solista. “Gimme Some Truth, The Ultimate Mixes” es un viaje por la obra del recordado artista, con temas que marcaron a generaciones. El trabajo fue producido por su viuda, Yoko Ono, y el hijo de ambos, Sean, y selecciona las mejores canciones creadas por el artista en su etapa solista, remezcladas desde cero y por orden cronológico. La calidad sonora de los temas fue actualizada y mezcladas por Paul Hicks, quien también estuvo detrás de las remezclas de Imagine-The Ultimate Collection, de 2018, con ayuda del ingeniero de sonido Sam Gannon, según publicó Efe.

En esas canciones remezcladas Lennon ofrece su visión del mundo sobre los temas que le más le preocupaban, como la paz (“Imagine”, “Give Peace A Chance”, “Happy Xmas (War Is Over)”, la religión (“God”) o la política (“Power To The People,” “Working Class Hero”). Gimme Some Truth se podrá comprar en varios formatos, incluyendo una caja de edición Deluxe, con nuevas mezclas en dos CD junto con un Blu-ray de audio.