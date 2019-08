Una vez que los uniformados de la comisaría segunda de San Pedro acudieron a la vivienda, se encontraron con los cuerpos masacrados y en medio de un charco de sangre de Raquel Noemí Pereira, de 22 años, y sus hijos Thiago, de Yeferson Aníbal Pereira, de ocho, y Thiago Joaquín Burgin Pereira, de tres, según detalló el diario Primera Edición.

Los policías incautaron en el lugar un machete de marca Corneta, con manchas hemáticas, por lo que infirieron que habría sido utilizado en el macabro ataque.

El comisario Juan Aurelio Fernández, titular de la Unidad Regional VIII de la Policías de Misiones, indicó que no existían denuncias previas de violencia de género en torno a la pareja. "Acerca de las circunstancias del hecho es todo materia de investigación. Se sabe que el sospechoso era ex pareja de la mujer y que no se hallaron en los registros de la jurisdicción antecedentes por violencia familiar hasta el momento", explicó el jefe policial.

En cuanto al presunto autor del triple crimen, Fernández detalló que "el joven fue hallado herido por un vecino en Colonia Fortaleza, cerca de la escena del hecho y lo trasladó hasta la comisaría Segunda, en Terciado Colonia Paraíso".

"Desde allí la Policía evacuó al herido hasta un centro asistencial de San Pedro y luego en ambulancia fue derivado al SAMIC Eldorado, donde se encuentra con custodia policial. Al llegar al lugar hallamos a las víctimas sin vida y en el patio de la vivienda", añadió.

Se supo que cada una de las víctimas presentaba entre cuatro y cinco cortes, y por las lesiones en los brazos, se podría inferir que la joven tuvo gestos defensivos y presentó resistencia.

LEÉ MÁS

No lo vio y chocó contra un camión recolector de basura

Se derrumbó un edificio en Buenos Aires: no hubo víctimas