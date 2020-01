Mascherano y Daniel Osvaldo: tan distintos, pero iguales

“Creo que mi manera de ser y el recorrido que he tenido en mi carrera van de la mano con lo que predica este club: ser trabajador, responsable, brindarse al máximo. A todo eso, uno después le tiene que agregar lo que tiene que dar dentro del campo de juego, pero ese es el punto de partida y en lo que uno no puede fallar”, expresó el Jefecito, quien se formó en River y emigró muy joven.

“Uno siempre busca que el club sea parecido a lo que es uno, y eso me pareció espectacular; gente sencilla, normal, que está todo el tiempo aportando cosas para que el club esté cada día mejor, y uno viene con esa mentalidad de aportar todo lo que pueda para ayudar a la institución para que pueda crecer. Veo que todo el mundo está involucrado”, reconoció. “Estoy contento, lo vivo con mucha tranquilidad y sobre todo con mucha felicidad de volver a sentir muchas sensaciones por regresar al país, estar en contacto con gente que querés”, agregó Masche, quien viene de jugar en el fútbol chino.

El regreso de Mascherano a River simplemente no se dio. No era el momento para que el Millo le abra las puertas, con Enzo Pérez en un nivel magnífico y el ídolo Leonardo Ponzio vigente y con hambre de seguir sumando campeonatos. Marcelo Gallardo no lo llamó y Masche no envió las señales al pueblo riverplatense que suelen dar quienes quieren regresar a vestir la Banda. Los presentes del club y del futbolista no encajaron.

De lo que sí estaba seguro Masche era que quería volver a jugar en el país para estar cerca de su familia.

“Cuando tomé la decisión de venir a Estudiantes hablé con Alejandro (Sabella), fue una de las personas con las que primero lo hice, porque quería saber qué pensaba en cuanto a la idea. Me dio su respuesta y ya después estando acá era una de las primeras personas que quería ver”, contó el mediocampista, después de la práctica del sábado, que fue presenciada por ex entrenador de la selección argentina.

Cerca de casa

Osvaldo dejó el fútbol en el 2016, después de una pelea con Guillermo Barros Schelotto, quien era técnico de Boca en ese momento. Luego, se dedicó a la música, hasta que comenzó a crecer la posibilidad de volver a jugar cerca de casa.

“Mi familia también tenía ganas de volver a verme en una cancha y eso influyó mucho, sobre todo en la decisión de venir a Banfield para darle una alegría a mi viejo, que es hincha”, explicó Osvaldo, quien ya comenzó la pretemporada.

Sobre su vuelta al fútbol el ex internacional con la selección de Italia -jugó las eliminatorias para Brasil 2014 pero no fue citado por el técnico Cesare Prandelli para ese Mundial-, manifestó que “el objetivo es ir día a día, con tranquilidad y sin apuros”.

“Me siento muy bien, con muchas ganas. Vamos día a día a ver cómo me siento. Hoy estoy cansado, obviamente, pero bien, y laburar en un predio así te dan ganas de jugar hasta los 40 años”, reseñó Osvaldo. “La idea es ponerme bien físicamente, quiero terminar todos los días el trabajo que me propongan y sin lesionarme, después veremos”, completó.

El Jefecito y Dani Stone volvieron para jerarquizar la Superliga y disfrutar de jugar al fútbol.

