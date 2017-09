Massa asegura que Bullrich desprotegió a la familia Maldonado

"Quienes tenemos la responsabilidad y quienes están preocupados, tenemos que exigirle al gobierno, a la ministra, la respuesta que aparezca Santiago", enfatizó Massa, aunque afirmó que "lo que no nos puede pasar es que transformemos esto en una discusión político partidaria, esto es un tema de Estado y de seguridad pública".

En declaraciones a America TV, el candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires de 1País alertó que "si Santiago aparece sin vida tiene que renunciar la ministra Bullrich".

"Lo único importante es que el Estado dé respuestas, si hay mafia en Gendarmería que haya determinación de responsabilidades y sanciones, y la respuesta a la familia", añadió, mientras se realizaba una marcha a Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida del joven.

Asimismo, Massa dijo que "la familia está en la búsqueda desesperada" y agregó que "nosotros esperamos que la ministra (Bullrich) proteja a la familia en lugar de proteger a la Gendarmería, y la ministra protegió a Gendarmería".

En tanto, consideró un "error" convertir la desaparición de Maldonado en "una bandera partidaria" e insistió en que "el Estado y la justicia tienen que dar respuesta a la sociedad".

"El primer problema es que no tenemos política de seguridad, porque te acusan enseguida de ser de derecha, al no tener política de seguridad no tenemos profesionalización de las fuerzas de seguridad", indicó.

Por último, Massa cuestionó a la ministra Bullrich porque "está actuando con lógica corporativa cuando dice 'la Gendarmería actúa de manera profesional" en lugar de "perseguir hasta el último gendarme corrupto".