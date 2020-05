Massa sobre la salud de Schumacher: "Sueño y rezo todos los días para que mejore"

"Sueño y rezo todos los días para que mejore" Felipe Massa, ex compañero de Michael Schumacher en Ferrari, hizo referencia al estado de salud del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.

A su vez, comentó: "Creo que lo principal de todo esto es que sabemos que su situación no es fácil, que está en una fase difícil, pero debemos respetarlo, como lo he hecho con su familia. No les gusta divulgar ninguna información, ¿y quién soy yo para hacerlo?".

Para concluir señaló que siempre reza para que el alemán pueda volver a un circuito algún día: "Sueño y rezo todos los días para que mejore, para que vuelva a aparecer en un circuito, sobre todo ahora que su hijo corre, para que pueda darle ánimos y seguirlo. Así que rezo para que eso pueda suceder algún día".