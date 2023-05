Massa pidió al PJ incluir a los gobernadores y a la CGT

El extitular de la Cámara de Diputados remarcó en ese sentido que el próximo gobierno deberá renegociar el plan de pagos con el Fondo Monetario Internacional y acabar con el déficit fiscal: “Es clave generar condiciones de orden político en esta etapa porque sin orden político no hay orden económico y premisas claras”.

Por otra parte, Massa no quiso aclarar si está a favor de la realización de primarias en el FdT, aunque anteriormente ya había advertido que prefería un candidato de consenso: “Estamos obligados a dar certidumbre. Mi responsabilidad es ser ministro de Economía. Ya saben lo que pienso, lo he dicho muchas veces”. Por supuesto, no hizo referencia a una eventual postulación suya.

“Ya mostramos que no especulamos. Es clave actuar así. Podíamos haber quedado en la apacible tarea de la presidencia de la Cámara de Diputados y sin embargo fuimos y pusimos el hombro. Tenemos que pedirle a todos los integrantes del FdT el mismo compromiso. Si se pudo armar esta coalición fue por la generosidad de CFK”, sentenció el titular de la cartera de Finanzas.