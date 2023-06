Massa se aferra a la gestión para rechazar una PASO con varios candidatos

La posibilidad de ampararse en la gestión para afrontar los vaivenes de la rosca electoral, en tiempos difíciles, no sólo tiene que ver la estrategia comunicacional de mostrar expectativa. Hay números que le permiten delinear un futuro competitivo para la Argentina ante la foto gris que ofrece la economía actual.

En los diálogos que mantuvo con empresarios chinos Massa se mostró con la secretaria de Energía, Flavia Royón y con el titular de IEASA, Agustín Gerez. Una aliada que responde al gobernador salteño Gustavo Sáenz y un cuadro del camporismo. Falta poco para poner en funcionamiento el gasoducto Néstor Kirchner que comunicará el yacimiento neuquino de Vaca Muerta con la localidad bonaerense de Saliqueló y el impacto será determinante para dar vuelta la ecuación energética. "El gobierno que viene, sea quien sea, va a tener una nueva matriz energética con los gasoductos del sur, el reversión del gasoducto del Norte. Pasamos de ser un país mayormente agroexportador a ser uno que también exportará la mitad de ese volumen en energía", son algunas de las reivindicaciones que hizo Massa ante los funcionarios chinos y los directivos de las principales empresas del gigante asiático.

No son palabras al aire. Massa ejercita un discurso de precampaña donde buscará combinar la gestión con las definiciones políticas. Sus críticos dicen que no volvió con novedades, salvo la esperada renovación del swap del Banco Central con el Banco Popular de China. Cerca del ministro recuerdan que se duplicó el monto de 10.000 a 19.000 millones de dólares y que se habilitó una libre disponibilidad que antes no existía.

massa cierre gira china Sergio Massa en su gira por China

Con esos gestos el tigrense busca contrarrestar el operativo a favor de realizar las PASO que protagonizó la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. Lanzó su precandidatura a gobernadora bonaerense y acompañar las aspiraciones presidenciales de Daniel Scioli. El mandatario provincial Axel Kicillof se mostró dispuesto y promovió que la acompañe su vicegobernadora, Victoria Magario. La decisión de una figura muy cercana al presidente Alberto Fernández no le vino mal al gobernador bonaerense, porque al mostrarse dispuesto a pelear las PASO reafirma su intención de buscar la reelección y alejarse los planteos de La Cämpora de que juegue como precandidato presidencial.

Nada de eso pasó inadvertido para el radar del massismo. Mucho menos que el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro vaticinara que "lo más seguro es que haya PASO". En el quinto piso del Palacio de Hacienda consideran que cada pronunciamiento a favor de realizarlas es "una irresponsabilidad política". Sostienen que varios candidatos licúan el caudal electoral del oficialismo en un momento difícil. Los dardos no van para Wado sino para Tolosa Paz. Massa considera que es una estrategia perdedora y aprovechará el oxígeno que le dejó el viaje por China para diferenciarse hasta el sábado que viene. El próximo 10 de junio se reunirá el Congreso del Frente Renovador y habrá una definición más concreta sobre la posición del massismo a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, donde respaldan la reelección de Kicillof.

Cuatro días después el INDEC publicará el índice de inflación de mayo y volverá a caer la lluvia ácida que corroe las aspiraciones presidenciales del tigrense desde fines de año pasado.