Masterchef llega a su fin con escándalos y denuncias de fraude

Lo cierto es que esta no es la primera vez. Luego de que Leticia Siciliani renunciara a MasterChef en una instancia definitoria que la enfrentó a Analía Franchín, Marcelo Polino, embajador del reality criticó la decisión. "Chicos, digamos la verdad. A Leticia la presionó el jurado , que no quiso echarla a Analía y le echó el fardo a ella. Lo de que se quería ir es algo que decía desde el primer día", expresó en Flor de Equipo.

https://twitter.com/vvaleperez_/status/1349916263632556035 Leti Siciliani viendo como la final es entre Claudia Villafañe vs Analía Franchín en vez de El Polaco porque ella le cedió su lugar a ella.#MasterChefArgentina pic.twitter.com/Daoxh7yplH — V (@vvaleperez_) January 15, 2021

"Tuve un problema con una receta en particular, que se lo planteé a la producción", explicó. "Vos me podés dar vuelta en un montón de cosas, pero si hay algo de lo que sé es de repostería. Había algo puntual, que era el curd de limón, que se hace en otra masa y no se hace en la masa sableé que es la que me habían propuesto a mi. Tuve la mala suerte que me tocó a mí, pero le podría haber tocado a cualquiera porque se sortean los platos".

Pero ¿Qué pasó con Vicky Xipolitakis? Todos la tildaban de la favorita del jurado, pero a pesar de ello no llegó a la gran final. Sucede que, antes de su flamante eliminación, algunos acusaron a Xipolitakis de recibir sus platos ya listos desde la producción. "Hago mucho trabajo para que salga así, sería una falta de respeto para mis compañeros. Estamos todos jugando por lo mismo. Los platos hablan y los hornos son todos iguales", se defendió la griega.

"Yo voy a hacer las cosas bien porque sino, me quedo con Salvador", agregó Xipolitakis. "No me permito que me salga mal, pongo todo de mi y no haría trampa".

Por su parte, tanto Belu Lucius como Leticia Siciliani apuntaron al aire contra Germán Martitegui, a quien acusaron de tener favoritismos por Vicky Xipolitakis, ya que en reiteradas ocasiones los errores que le elogian a la griega son condenas del jurado para los otros participantes.

"En general son muy pocas veces en las que me ayudan”, se quejó Belu, en clara alusión a la ayuda que sí recibía Xipolitakis. "A mí me han ayudado muchas veces, pero hoy no me ayudaron nada. Además la humillación está de más, la cara que ponés: se te junta la frente con la pera del disgusto que estás sintiendo", agregó Leticia en relación a Germán, el jurado más estricto de MasterChef.

Después de su eliminación de MasterChef, Rocío Marengo también apuntó a Vicky como la preferida del jurado. "Es fácil jugar y ser simpática cuando presentás cualquier cosa y te dicen qué bien’", expresó. "Es más fácil cuando todos te festejan y está todo bien. Conmigo fueron muy estrictos".