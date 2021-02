Mataron a un matrimonio de jubilados a puñaladas

En el lugar, todo estaba desordenado, lo que indica que se trató de un robo. Todavía, no está claro los faltantes en el sitio. No obstante, los pesquisas confirmaron que la puerta no estaba forzada ni rota. Ante esto, los investigadores creen que los fallecidos podían conocer a el o los agresores, a quienes le habría abierto la puerta. A su vez, la forma en la que don Tornatore pereció, sentado, hace suponer que hasta había entablado una charla con su asesino. Una fuente con acceso a la causa deslizó que la persona atacante utilizó un cuchillo que presuntamente encontró y tomó de la cocina.

La investigación es dirigida por la fiscal Patricia García Ramírez, quien dispuso un extremo hermetismo. Por el momento, no hay detenidos ni imputados. En un principio, los detectives obtuvieron datos que apuntaban la sospecha sobre una persona cercana a los abuelos y que podría ser adicta. Sin embargo, luego de que este hombre comenzó a ser indagado bien de cerca, habría quedado desligado al analizar una filmación de una cámara de seguridad.

"La única sospecha que tenemos es que los conocían porque ninguno de los dos abría la puerta a nadie, era alguien conocido", comentó Yohana Bertazzo, la nieta que reveló el doble homicidio. "Mis viejos, mis amores, mi vida, mi todo. ¿Qué hago ahora sin ustedes, cómo se sigue? Me mataron en vida, dejaron mi alma destrozada. Ustedes eran las luz de mis ojos, los amo y siempre los voy amar hasta el último día de mi vida", expresó Mariana, otra de las jóvenes que se quedó sin sus abuelos.

Pese a la lluvia, decenas de vecinas y vecinos se congregaron frente al domicilio para acompañar a los familiares de las víctimas y exigir justicia. "La inseguridad atacó a todo el barrio, a todos los que conocíamos al famoso ‘Don Mariano’ y ‘Doña Angela’, al viejito que si necesitabas soldar una silla o lo que sea, ahí estaba; y cuando le querías pagar, a veces ni te lo quería recibir porque te decía que a él no le costaba nada. Me crié viendo cómo el amor reinaba en ellos, un amor verdadero que llegó a su fin para ambos en el mismo momento", escribió su vecina Nadya Abril en Facebook.