Sin embargo, la pareja no se alejará de la televisión. A través de sus cuentas de Twitter, Matías y Yanina anunciaron que se incorporarán a Cuestión de peso, en un intento por mejorar su salud.

“A todos los que me saludan, me escriben y me abrazan desde lejos, gracias infinitas!! Ya soy parte con @YanPassarello de @cuestiondepeso”, escribió en su cuenta de Twitter Matías junto a una postal en donde se lo ve firmado su contrato con el envío que conduce Fabián Doman.

Felices

La pareja está muy contenta y con muchas expectativas para esta nueva etapa que comienza en sus vidas. ¿Quién será su primera víctima? Todo indica que irán por Lorna, la fan de Susana, a quien Attem conoce bastante bien por su rol de periodista.

Matías aseguró en varias oportunidades que sabe mucho de los famosos y que podría ser la peor pesadilla de varios si suelta la lengua. “Hay mucha gente que nos insultó por las redes sociales y nos decía que vayamos a Cuestión de peso a adelgazar. Y acá nos tienen, se les cumplió el deseo”, expresó Attem a TN Show.