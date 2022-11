Mató al abusador de su hija pero no irá a la cárcel

Era octubre de 2019 y Fernando Matías Vila (33) no pudo frenar su enojo, bronca e impotencia. Tomó un cuchillo y se dirigió a la casa de un hombre a quien conocía como ex vecino en Bahía Blanca. Minutos antes, se había enterado de que había abusado de su hija de 5 años. Se bajó de la moto, ingresó a la vivienda y le dio varios puntazos que impactaron en distintas partes del cuerpo . Fueron seis heridas cortopunzantes que le ocasionaron la muerte a José Dagoberto López Uribe (66).

“Se me nubló la vista, nunca pensé que me iba a mandar algo así. La víctima era y es ella, pero no debí matarlo. Yo no fui criado para matar a otra persona, pero había abusado de mi hija”, contó el padre de la criatura que había sido abusada por el hombre que terminó muerto.

"Desde que llegué y hasta que volví a mi casa, temblando, no recuerdo nada. No sé ni cómo lo maté", relató Fernando.