Mauro Baudry apuntó contra Luque

El letrado puso sobre la lupa a Leopoldo Luque , el doctor que atendió al entrenador. “Luque decía que sí, pero para sorpresa nuestra, cuando vemos la historia clínica del sanatorio platense Ipensa dice que no, que no era necesaria: ni la urgencia ni la operación. Podía absorberse con medicamentos”, explicó Baudry.

El abogado sostuvo que “otro personal médico” de la Clínica Olivos fue el que operó a Diego. “Nos enteramos que Luque no había hecho la operación sino otro médico”, agregó el letrado. “En Ipensa no estaban de acuerdo en operarlo y por eso lo traen a (la clínica) Olivos.

En Olivos no lo opera la gente de la clínica porque tampoco estaba de acuerdo, lo opera otro personal médico. Y cuando quieren llevarlo (tras la intervención), la clínica dice que no, entonces Luque firma con la psiquiatra y dos hijas”, continuó explicando Baudry.

En cuanto a las nuevas pericias iniciadas a los teléfonos secuestrados en el marco de la causa a Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov, dijo que el “proceso seré muy largo”.

Finalizando, el letrado expresó: “Diego no merecía morir como murió en una cama en un lugar muy improvisado en el que no había nada, ni un baño. Había médicos contratados que no cumplieron con su trabajo, hay un montón de actores en este proceso de su internación domiciliaria”.