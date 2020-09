Mauro Icardi se mostró junto a Wanda Nara y sus hijas tras superar el coronavirus

“Estoy indignado, es una inconsciente lo que hace esta mujer. Tengo dos hijos positivos porque ella no termina de entender”, le dijo el futbolista a la periodista Karina Iavícoli en referencia a Benedicto y Constantino. El enojo de López se debía a que Wanda Nara y su familia se fueron de vacaciones con amigos y familiares a Ibiza, donde se mostraron en un lujoso yate.

“Le dije que no tenía que ir a Ibiza. Todos los que vuelven de allá, vuelven contagiados. Pero es la incoherencia de una madre", sentenció Maxi.

Como era de esperarse, Wanda Nara salió rápidamente al cruce de su ex y aseguró que todos sus hijos dieron negativo en el control de coronavirus. En medio del escándalo, la pequeña Isabella sorprendió a través de las redes sociales con un mensaje concientizador.

"Mi papá tiene coronavirus. Yo no tengo, mi mamá no tiene, nadie tiene, solo mi papá porque un jugador lo contagió. No es que me voy a quedar en casa para siempre, ustedes pueden salir, pero con la máscara", les aconsejó la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi a sus seguidores.