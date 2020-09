Tras la "icardiada" Nati Jota confesó que mira los videos espirituales de Ivana Nadal

La relación Ivana Nadal con Bruno Siri no pasó desapercibida, tanto que en las redes acusaron a Nadal de haber “icardeado” a su amiga. Sin embargo, ambas se encargaron de explicar que nunca fueron amigas y sólo habían compartido un programa juntas y había “buena onda”.

El Show de los Escandalones | Programa completo (12-09-2020)

Invitada a El Show de los escalones, el nuevo programa de espectáculos de la pantalla de América que conduce Rodrigo Lussich, el periodista volvió a insistir a Nati jota sobre la relación entre ellas y los polémicos videos que comparte Ivana Nadal, a lo que la influencer respondió con una confesión: “Yo a veces la escucho porque la verdad que me levanto de mal humor, entonces la escucho como para que capaz me lo suba un poquito. Trato de creerle. Me gusta lo que dice”, agregó irónica.

En cuanto a la relación que tiene su ex con Ivana Nadal y lo que comparten en redes, Nati Jota fue categórica, “yo no tengo contacto con ellos, no me hablo y no miro lo que suben tampoco”.