Se sabe que el futbolista (está sin club) aún sigue teniendo fuertes roces con su ex, que actualmente está casada con Mauro Icardi. El mes pasado el ex jugador del Barcelona reveló que hace varios meses que no ve a sus tres hijos, fruto de su relación con Nara. “Cuando no hablás con tus hijos es complicado. Ahí no pasa por el abogado, pasa básicamente por la madre”, dijo López.