Maxi López se reencontró con sus hijos

"En el último año vi a mis hijos dos veces. Traté mil veces hablar con Wanda pero lo que pasa es que varias veces temas privados terminaban expuestos y se cortó el diálogo. No me da espacio para tratar de charlar los temas de los chicos. Yo lucho día a día para tratar de estar presente porque me estoy perdiendo momentos de mis hijos que nunca recuperé. Ni siquiera puedo hablar por WhatsApp porque Wanda y Mauro me tienen bloqueado", contó López en PH.