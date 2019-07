Embed

"En el último año los vi dos veces. Siempre intento hablar con Wanda pero todo lo privado termina expuesto en las redes sociales. Durante mucho tiempo se cortó el diálogo por ese tema. Hay un acuerdo firmado por un juez pero nunca se cumplió. Tengo que recurrir a la buena predisposición de ella. Mi lucha es estar presente con mis hijos, porque me estoy perdiendo parte de sus vidas", relató el deportista y siguió: “Cuando una persona trata a través de los más chicos de hacer daño a otra persona me parece que no está bueno. No por mí, yo lo puedo manejar. Pero los chicos quedan en una situación que no está bueno… Me ha pasado mil veces que me pregunten 'Papá, ¿por qué no viniste al partido?'. Y papá fue al partido, pero no te pudo ver. O '¿por qué no me llamaste?'. Y papá te llamó...”.