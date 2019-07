“Me parece odioso y discriminatorio que constantemente no estén comparando. No siento que a Susana Giménez y a Mirtha Legrand las vivan comparando. Ni a Tinelli con Del Moro, no siento que eso suceda y es altamente discriminatorio. Con Lizy somos dos mujeres trans que tenemos la posibilidad de vivir en libertad y en condiciones normales, cosa que muchas no tienen”, expresó Flor.