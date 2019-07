Julio Chávez le respondió a Rial por sus críticas

Tras la queja de Jorge Rial por la temática de El Tigre Verón, que muestra el lado corrupto de un sindicalista, Julio Chávez (protagonista de la ficción) le respondió al conductor. “Lo único que me interesaba era que fuera una ficción, porque no quiero hacer nada testimonial. Me gustó que no sea bajar línea, no soy actor para bajar línea, interpreté a un ser humano que cualquiera puede reconocer como tal. Uno construye una ficción en relación a verdades que pertenecen a un imaginario, son verdades relativas”, dijo.