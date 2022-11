Maxi López y su esposa contaron con un video el sexo del bebé que esperan

Maxi Lopez bebe.mp4 Fuente: Redes Sociales

Es que mientras Wanda Nara está en Italia junto a sus hijas y Mauro Icardi está en Turquía por sus compromisos futbolísticos, Valentino, Benedicto y Constantino pasan unos días con su padre, por lo que fue el momento perfecto para hacer el feliz anuncio del sexo de su nuevo hermano.

O más bien hermana, ya que según se puede apreciar en el video, Maxi López será padre nuevamente, pero esta vez, y por primera vez, de una niña (Ya que Francesca e Isabella, hermana de los tres jóvenes López, son hijas de Mauro Icardi).

“And it’s … swipe left. We are sharing so much happiness, even Kika gets it. Look at her reaction and happiness at the end of the video. Y es... desliza a la izquierda. ¡Estamos compartiendo tanta felicidad, que hasta Kika salta de emoción! Miren su reacción y felicidad al final del video”, escribió la modelo en sus redes junto al video.

Debido al mensaje de la modelo, muchos de los seguidores de la pareja pensaron que Kika se trataba del nombre elegido para la bebé, sin embargo, la Kika que menciona la pareja de Maxi López es el perro de la familia, que aparece al final del video. Por lo que aún no se conoce como será el nombre de la beba en camino.