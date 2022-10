Máximo Kirchner cruzó a Macri por la plata del FMI

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) y presidente del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, recordó que Mauricio Macri dijo que “con 10.600 millones de dólares puede construir” el sistema de transporte ferroviario “más moderno del mundo”, pero advirtió que el ex presidente, “con la plata que le dio el FMI, podría haber construido cuatro, uno encima del otro” pero, afirmó, “no hizo nada” .

“Debería llamar poderosamente la atención que él (Macri) tuvo esos famosos 44 mil millones de dólares que tomó prestado. Pudo haber empezado, pudo haber hecho, no el sistema de transporte ferroviario más moderno del mundo, podría haber hecho cuatro, uno arriba del otro, y no hizo nada”, señaló el diputado nacional al hablar en el cierre del VI Encuentro de la Red Federal de Derechos Humanos que se hizo en el predio de la ex Esma.