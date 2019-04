May: "Dejar la UE con un acuerdo o no dejarla"

El acuerdo inicial negociado por la mandataria y los europeos fue rechazado tres veces por el Parlamento, por lo que May se vio forzada a apelar al líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn. “Mi preferencia era que ese acuerdo fuera aprobado por el Parlamento, para poder así salir del bloque europeo con esa base. Ya no creo que el Parlamento acepte. La opción que nos queda es o dejar la Unión Europea con un acuerdo o sencillamente no dejarla”, sostuvo.