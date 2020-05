Mayweather, de fiesta mientras su país llora miles de muertes

Money estuvo el finde haciendo de las suyas en boliches sin respetar las normas que se extremaron a raíz de la pandemia que no le da tregua a Estados Unidos.

No hay caso, no hace caso. No aprende más. Mientras en su país, Estados Unidos, extremaron las medidas de seguridad porque el número de contagiados y víctimas fatales a causa del coronavirus asusta, Floy Mayweather sigue "de fiesta".