Mazzacane mandó al pasto a Canapino: Urcera ganó su serie

Gini se quedó con la primera posición de la serie y el neuquino Juan Cruz Benvenuti (Torino), se convirtió en su escolta. Tercero quedó Leonel Pernía (Torino); mientras que Canapino se posicionó octavo y Mazzacane noveno.

"Claramente no comparto la decisión. La realidad es que yo defendí mí posición y hubo un roce que no lo provoqué yo, terminado el tema. El equipo me pide correr la final, los sponsors también, pero no tengo ganas", expresó Mazzacane a Campeones.

https://twitter.com/BenvenutiJC/status/1571514976979881987 #TCenSanLuis P2 en una muy buena serie para nosotros!



Ganamos una colocación y nos permitimos largar bien adelante la final desde el P6!



FINAL 13:30hs. @TV_Publica



DG Fotos. pic.twitter.com/lwWNrEDCuW — Juan Cruz Benvenuti (@BenvenutiJC) September 18, 2022

En la tercera manga, Urcera no tuvo resistencia y aventajó al balcarceño Santiago Mangoni (Chevrolet) y el saltense Juan Pablo Gianini (Ford).

A las 12 se pondrá en marcha la final del TC Pista, a 20 giros o 40 minutos de extensión; y a las 13.30 se largará la final de TC, a 25 vueltas o 50 minutos de duración. El neuquino Lautaro De la Iglesia (Dodge) largará desde la posición 21°.

Por primera vez desde 2008, cuando se creó la Copa de Oro (etapa final de carreras para definir la corona), los autos descargarán el lastre acumulado en la fase regular y no sumarán durante toda la definición.