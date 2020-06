Mazzarello: "Lo que se generó con la pandemia es un terrorismo sanitario"

Tras recalcar que en ese centro de salud, su papá logró un avance importante gracias al factor emocional motorizado por su presencia, Mazzarello señaló: “Empezó la pandemia y no me dejaron entrar más a la clínica. Yo comprendí que en el contexto de lo que estaba pasando, con los brotes en los geriátricos, se hayan tomado ciertas restricciones, pero perdí el contacto con él, solo tenía conversaciones telefónicas. Yo le dije al médico que si no tenía contacto conmigo, se iba a desbarrancar. No lo permitieron y eso fue lo que pasó”, recordó.

"Cuando entró él tenía una escara sacra que mostraba una dimensión, al salir esa dimensión se duplicó. La desnutrición, la deshidratación y la sobremedicación, fueron las cosas con las que yo me encontré y decidí sacarlo... me lo traje a casa en esas condiciones. Mi papá vivió una semana y no pude revertir esa situación", contó muy apenado Mazzarello. “Pensamos que iba a vivir más, pero no lo logré”, agregó.

Embed

“A partir de mi tuit, me empecé a enterar de que a mucha gente le está pasando lo mismo. Quiero que mi experiencia sirva para que haya un protocolo donde los parientes puedan visitar a sus familiares internados tanto en los hospitales como en los geriátricos”, pidió haciendo referencia al mensaje que había posteado hace unos días donde señalaba: "Mi viejo murió en mi casa hace dos dias. De la cíinica salió deshidratado, desnutrido y sobre medicado. La pandemia se volvió una excusa para abandonar pacientes que no tengan covid. Son los muertos que no figuran en las estadísticas".

“Lo que se generó con la pandemia es un terrorimo sanitario, porque generaron un clima de miedo a algo y no se apeló a la responsabilidad de los ciudadanos, a cuidarse por si mismo. Si yo hubiera querido presentar un recurso de amparo para ver a mi papá, no lo podía hacer porque la Justicia en ese momento no estaba trabajando”, dijo Mazzarello luego de que Leuco le preguntara: "¿Qué responsabilidad le adjudicás al Estado?".

https://twitter.com/mazzamazzarello/status/1269669543187791872 Mi viejo murió en mi casa hace dos dias. De la cíinica salió deshidratado, desnutrido y sobre medicado. La pandemia se volvió una excusa para abandonar pacientes que no tengan covid. Son los muertos que no figuran en las estadísticas.

Son los muertos de la dictadura sanitaria — Marcelo Mazzarello (@mazzamazzarello) June 7, 2020

“Te ponen que sos anticuarentena o estás a favor de la cuarentema, pero no es esa la discusión. Obviamente que hay un virus que es peligroso, pero si hay un protocolo que permiten que algunas personas trabajen, tiene que haber un protocolo para que trabajemos todos. Porque si vos a una persona la encerrás y no la dejás trabajar, vos la podés matar por la acción o por omisión”, continuó. “En el caso de mi papá, el Estado es responsable de no observar que la salud es un todo”, subrayó.

Sobre el final de la entrevista, el actor reveló que en las últimas horas lo llamó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. “Me pareció muy bien que me haya llamado. Le comenté lo qué pasó y le pedí que tengan cierta responsabilidad sobre lo que pasa”, dijo.

LEÉ MÁS

Marcelo Mazzarello denunció que su padre murió por culpa de una "dictadura sanitaria"