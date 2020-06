View this post on Instagram

Hasta siempre viejo amado de.mi corazon. Guerrero amoroso y complice que me enseñaste como enfrentar la vida hasta el ultimo suspiro. Me dejaste el amor de tu mirada tu mano firme calida y sabia tu vitalidad. tu adoracion por el sol y la vida familiar como el centro de tu galaxia. Todo eso traducido en millones de momento felices Gracias Pa. Estas en mi y en nosotros eternamente. Te amo viejo del alma.