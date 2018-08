"Me apretaron el cogote para sacar las causas de los Kirchner"

El polémico ex juez federal declaró por la causa de los cuadernos.

Buenos Aires. El ex juez federal Norberto Oyarbide contó detalles de su declaración en los Tribunales de Comodoro Py: “Sí, expliqué con todo cuidado el tema del sobreseimiento dictado a los Kirchner y todo el rumor social que ahí nació. Expliqué (sobre) las personas que me apretaban el cogote para que sacara las causas de los Kirchner. No puedo decir nada porque está el secreto de sumario. Se van a enterar”, añadió.