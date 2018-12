"Me diagnosticaron gastritis, pero tenía un tumor"

“Me encontraron esto hace un mes y medio, me dijeron que se podía programar, así que terminé la obra que estaba haciendo en Montevideo con Martín Bossi y me operé el viernes pasado”, agregó.

Nuevo: “Ahora estoy bien y ya mañana grabo los dos programas míos de El Nueve y el jueves en ShowMatch”

Endemoniada

Claudia, que no lo dejó solo un segundo, explicó cómo vivió la operación: “La cirugía duró más de lo esperado, fue heavy la espera, había amigos ahí haciéndome el aguante. Me dijeron que era gastritis y yo estaba endemoniada porque no le habían hecho ni un solo estudio. Fue una operación compleja pero terminó bien”, señaló la mujer.

Crivelli le agradeció a los médicos que lo asistieron porque le dieron mucha calma previo a la operación. “Me contuvieron enseguida, me explicaron, no me lo hicieron dramático, las imágenes de la tomografía eran perfectas”, señaló el actor. Y reveló que su hijo se asustó mucho:“Cuando entré al quirófano pensé mucho en mi hijo, y dije ‘¿y si no me despierto?’”.