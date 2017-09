"Me dicen gorda y yo ya no quiero vivir más"

Buenos Aires

Tiene sólo 9 años y estuvo internada varios días en un hospital luego de haber ingerido 10 pastillas de clonazepam de 2 mg con la intención de suicidarse. Finalmente contó que estaba cansada de enfrentar a diario situaciones de bullying en el colegio al que concurre en el barrio Pompeya, en la zona norte de la Capital Federal. “En la escuela me dicen gorda. Me ponen la traba y cuando me caigo me gritan ‘¡terremoto!’. Me tiraron manzanas, frutas. Me dicen gorda y yo no quiero..., ya no quiero vivir más. Les conté a los profesores y nos retaron a nosotras, las mujeres. A los varones no les dicen nada”, le relató la menor a su madre en un video casero que se difundió a través de las redes sociales.