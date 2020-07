"Me dolería quebrar"

Drástico cambio

El Chueco, que posee un 40% de la empresa (el restante le pertenece a Artear, Clarín), detalló cómo es el actual panorama. “Hace ocho años tenía 260 horas (de aire) entre un par de tiras y algún unitario. Un poco más he llegado a tener también. Con un staff de 300 personas más los contratados. ¿Qué cambió para la industria? El negocio. Ya no tengo esa cantidad de horas y sí tengo la gente”, contó el actor en Ya somos grandes (TN).

El productor debió parar las grabaciones por el avance del coronavirus: Separadas fue la última ficción que tuvo que ser sacada del aire y El Tigre de Verón tuvo que detener la grabación de su segunda parte.

Ante un posible cierre de Polka, Suar expresó: “Hoy está cerrada (Polka), más adelante no sé, no sé qué va a pasar, no sé cuándo se vuelve”.

“Yo quiero pelear. A mí, internamente, con mi terapia, con mis amigos, lo que más me dolería es quebrar”, confesó Suar, quien también enfrenta el reclamo de pagos de muchos trabajadores.

Haciendo un mea culpa, Suar indicó: “Seguramente habré hecho cosas mal. Pero el mundo del espectáculo, por lo general, es uno de los oficios con mejor leche que pude tener. Obviamente, cuando te toca un problema como el que estoy viviendo yo, es como cuando se te rompen dos turbinas y empezás a ver cómo aterrizar el avión”.

La crisis: “es un problema que vengo arrastrando desde hace cuatro o cinco años. no es de ahora

El video de protesta: “Adrian, no seas gasolero ni farsante”

El personal de Canal 13 Artear y de Polka Producciones se movilizó el jueves hacia el medio televisivo en rechazo de lo que calificó como “el vaciamiento de la productora” y exigió a sus directivos el inmediato pago de los salarios adeudados.

“La firma Polka, cuyos accionistas son Adrián Suar, Fernando Blanco y Canal 13 Artear (con casi el 60% de las acciones) incumple todos los meses el pago en término de los haberes y optó por recurrir al beneficio del Programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) del Gobierno”, dijo Horacio Arreceygor, secretario general del Sindicato Argentino de Televisión.

Empleados de Polka, reclaman sueldos y falta de trabajo. "Adrián Suar se hace el desentendido".

Adrián Suar, sin embargo, no ofreció soluciones posibles a sus empleados: “Yo sé lo que la gente de Polka está pasando. Lo sé porque, no a todos, pero a la mayoría los conozco. Polka siempre fue una productora modelo y una productora en la que estuvo todo bien. Esta es la primera vez que yo me enfrento con una situación así, después de 25 años”.

@StorinoPablo, Sec de Cultura del SATSAID#NoAlVaciamientoDePolka#SíALaFiccionNacional#SatsaidEnLucha @InternaPolka

En diálogo con TN, concluyó: “Si tenemos más gente que horas de televisión, se puede mantener un mes, dos, tres, cinco, siete, pero si eso no se puede revertir, es muy difícil”

En el marco de la protesta los empleados subieron un video a las redes utilizando títulos de ficciones de PolKa: “Adrián: no seas gasolero ni farsante. Solamente vos sos culpable y sin códigos. Tu parte del trato no es de valientes. Ya sabés que los ricos no piden permiso. ¿Dónde está el hombre de honor?”. No nos dejes vulnerables.

“En el cine, el teatro y la tv, lo primero es la pasión”

En la extensa charla con Diego Leuco, Suar aclaró que uno de los mayores problemas de la industria televisiva hoy radica en la pauta publicitaria, que pasó de tener 350 millones de dólares a conservar solo 100 millones. “Tenemos mucho talento en la Argentina. Los que hacemos ficción, la hacemos bien. Pero cuando ves los recursos no lo podés creer, porque nos parecemos a otros países que no hacen ficción”, puntualizó el actor.

A su vez, aprovechó a explicar por qué no hizo un recorte antes de llegar a la actual situación. Y Suar respondió que, para achicar un plantel de 300 empleados con las indemnizaciones “y todo lo lógico que se debe hacer”, necesitaba recursos que no tenía. “A mí me costó mucho pensar en eso, por eso siempre me la rebusqué para seguir. Somos pocos en esta industria. Y en el cine, el teatro, la televisión, lo primero es la vocación y la pasión. No está lo económico adelante. Nunca”.