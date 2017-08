"Me gusta cómo se armó Boca"

“El torneo le dio un poco de tranquilidad al hincha, pero también demuestra una vez más que no es fácil ganar la Copa. Ojalá se puedan repetir los momentos que nosotros vivimos con Boca, aunque es algo muy difícil, y ahora uno con el tiempo se da cuenta de las cosas que ha logrado. Vivimos una gran época y acostumbramos al hincha a ganar cosas importantes”, analizó el ex volante central, campeón intercontinental en 2003 con Carlos Bianchi.

“Si bien no trajo muchos refuerzos, creo que va a cambiar el estilo de juego, sobre todo por la diferencias de Cardona y Centurión. Creo que va a jugar un fútbol más pausado y más pensante. Va a intentar tener un poco más la pelota y no tanto el palo y palo, como lo estaba haciendo antes. En lo personal, me gusta mucho más eso, un equipo con enganche, aunque muchos digan que no existe más. El Real Madrid lo hace sin problema y es un esquema que me gusta”, agregó el actual panelista de 90 minutos, en la señal de Fox Sports.

El objetivo fundamental para Boca será la próxima Copa Libertadores, algo que se le viene negando en el último tiempo, justo coincidiendo con un gran momento de River en ese plano. ¿Cómo lo ve Cascini?: “El momento de River desde que vino Gallardo ha sido muy bueno, y obviamente que Boca está necesitado de títulos internacionales, pero no porque los gane River, sino porque Boca es un grande y está acostumbrado a eso. Necesita estar en los primeros planos de la Copa”, consideró.

Además, el ex jugador de Independiente y de Estudiantes -entre otros- se refirió a su nueva etapa como periodista en televisión y dijo estar pasando por un buen momento. “Siempre dije lo que pienso y ahora lo que intento es defender a mi gremio, que es el del jugador de fútbol; no importa la camiseta que tenga. Trato de hacer escuchar a la gente lo que no está acostumbrada a escuchar. Me gusta el laburo que hago, la paso bien, armamos un buen grupo, con Ruggeri tengo un aliado más, así que la pasamos muy bien”, contó.

Finalmente, Cascini habló de la posibilidad de volver a vincularse al fútbol desde la dirección técnica y lanzó: “Siempre pienso en volver a dirigir. Lo he hecho, me ha ido bien y la experiencia me gustó. Hubiese querido dirigir primera división, pero no se dio y como no me gusta estar en mi casa tanto tiempo, me salió la posibilidad de hacer televisión y me gustó”.

El ex campeón del mundo se entusiasmó con la llegada de Cardona a Boca.

“Creo que Boca va a jugar un fútbol más pausado y más pensante. Va a intentar tener un poco más la pelota y no tanto el palo y palo como lo estaba haciendo antes”.Raúl Cascini. Al ex volante lo seduce el nuevo Boca.

Preocupa Bou por una contractura

Luego de la victoria en el amistoso ante Cerro Porteño, Boca volverá a entrenarse hoy pero lo hará sin Walter Bou, quien iba a ser titular ante el equipo paraguayo, pero sintió un tirón durante el calentamiento y lo reemplazó Darío Benedetto. A una semana del arranque del torneo, se hará estudios para descartar algo grave y entre mañana y pasado volvería a entrenarse a la par de sus compañeros.