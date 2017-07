"Me inspiré en un prostíbulo al que iba gente famosa"

Bajo la dirección del neuquino Andrés Cedrón, el actor contó cómo se le ocurrió la historia de la miniserie, que tuvo un exitoso recorrido por festivales de series web como el de Londres (ganó premios a Mejor guión y Mejor serie web en lengua extranjera), el Biff de Brasil (Mejor serie web y TV), entre otros.

¿Qué te inspiró a escribir esta miniserie?

Me inspiré en el caso de un prostíbulo que hubo hace años al que iba gente famosa y en el que estuvo involucrado un juez. Había tipos que se disfrazaban de romanos o hadas. Esa idea de que alguien vaya a un lugar y pague para que lo bese un tipo disfrazado de griego me resultó muy extraña y a la vez muy divertida. A partir de ahí escribí unos sketch. Los filmamos con el material que teníamos y después, al mirarlo bien me fui dando cuenta de que hacía falta un contexto, sino era muy simple, muy llano. En ese momento creí que había que crear un mundo en el que estas situaciones se desarrollaran, que fuera particular, único y un poco raro. Se me ocurrió hacerlo en un futuro, y con unas maquetas creamos ese mundo raro, absurdo, cruel. Juntamos unos ahorros que teníamos y empezamos a hacer los capítulos de 8 minutos, con la idea de venderlos o ponerlos en la web.

¿Por qué centraste tu historia en Lionel y Garda, quienes parecen estar perdidos en ese mundo?

Para contar una serie de cosas que están pasando en ese mundo que está trastocado, donde los deseos de las personas están sacados de lugar o como derretidos. La gente necesita que el Gobierno le diga qué sentir, qué desear, están como manipulados. Eso apunta a que estos personajes se vean medio tontos y completamente desorientados en un mundo cruel.

Los exteriores parecen sacados de un comic. ¿Por qué decidieron hacerlo así?

Fue simplemente porque no teníamos un presupuesto. Nos preguntamos cómo recreábamos esa escenografía si no teníamos plata y decidimos usar envases de cartón, de remedios, de fósforos, de arroz, de jugo. Todo eso lo fuimos armando lo mejor que se podía y creamos esa especie de mundo miniatura que se ajusta muy bien a esa cosa medio en chiste y medio de verdad que sucede.

Alejandro Awada, Claudio Rissi, Rafael Ferro, el Puma Goity y Ernesto Claudio son algunos de los actores que se pueden ver en los diferentes capítulos. ¿Cómo los convocaste?

La mayoría son amigos. Les mostré el guión, ellos más o menos saben el humor que a mí me gusta, lo leyeron y se entusiasmaron. A la mayoría los admiro y me gusta lo que hacen. Hacen cosas que yo actoralmente no sé hacer. Entonces algunas cosas estaban pensadas para ellos.

¿Qué planes tenés a futuro con esta serie?

En este momento estamos buscando que se nos apoye financieramente porque nos falta grabar por lo menos dos temporadas más. Queremos conseguir alguna publicidad, algún canje, algo para poder seguir.

¿Creés que el hecho de haber ganado diferentes premios nacionales e internaciones les ayudará en su búsqueda?

Pienso que sí. Pero como de eso no me estoy ocupando, lo está haciendo Martín Lavine, que es otro de los actores. Él también se ocupó de lo de los festivales. De averiguar qué fechas eran, cuáles eran los requisitos para participar, qué documentos te pedían, algunos te pagaban, otros eran gratis, y él se está ocupando de eso ahora.

¿Cómo reaccionaste cuando te enteraste de que Isat transmitiría la serie?

Me pareció muy bueno. Siempre me gustó y me gusta lo que tiene para proponer. Encontrás cosas muy interesantes. Sé que llega a muchos lados y que tiene un público ya definido. Que se hayan detenido a ver esto y nos hayan convocado a mí me entusiasma muchísimo.

Se las rebusca como carpintero

Las pocas producciones locales han dejado desempleados a muchos actores. Para Cedrón, esto no es nada nuevo. “El tema de la actuación siempre fue muy irregular, y ahora está peor. Cuando no puedo trabajar como actor me he dedicado a la carpintería, herrería, también trabajé en turismo, hice una infinidad de cosas en mi vida”, reveló Cedrón, que contó que está desempleado. “Estoy intentado no gastarme la plata que me gané con mi último trabajo y poder hacerles frente a los gastos y los impuestos”, agregó.