"Me llevaron los marcianos": la insólita excusa de Maradona tras desaparecer en Navidad

“Volvió el 26, 27 de diciembre”, indicó Oliva entre risas, frente a la mirada incrédula de sus compañeros de programa. “¿Qué pasó? No sabía dónde estabas”, le dijo ella cuando lo vio ingresar a su hogar, acompañado por uno de sus custodios. “Me llevaron los marcianos. No sabía dónde estaba. Me recuperé, me levanté y vine para acá”, fue la respuesta de Diego Maradona que descolocó a Rocío y a su familia.

“Suegra, me llevaron los marcianos”, repitió el ex futbolista a la madre de Oliva. “¿A vos nunca te llevaron los marcianos?”, remarcó buscando complicidad con el padrastro de su entonces novia, con quien tenía una buena relación.

"¿Y vos nunca te enteraste qué paso?", le preguntó Luciana Salazar a Oliva. "¿Y qué va a pasar? Se fue con los amigos", replicó ella. "Ahora lo dice y te reís, pero ¿en ese momento te enojaste?", inquirió Luli. "No, le dije ´cómo los marcianos'.. Lo que pasa es que estábamos en familia, no era para hacer un desplante. Después lo hablé y me contó que salió con los amigos, todo bien", contestó la comentarista de los partidos de River, que vivió varios años de relación tormentosa con Maradona, lo acompañó a Dubai en su aventura en el fútbol de ese país y hasta terminó detenida en Ezeiza en medio de una pelea con el Diez, que la denunció por robarle joyas y relojes.