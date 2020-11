"Me parece que no voy a ir más al Cantando"

En diálogo con “Hay un mañana, programa” (Radio Ensamble), Puchetta disparó ayer contra su colega: “Me reía hasta que vi el 1. Una sorpresa. Una cara de tuje que no podía más. No dije un montón de cosas en el momento: el tema es que ella (Karina) hizo una falta de respeto hacia nosotros. Lo que más molestó fue su comentario ‘esto me tenía que emocionar y no me emocionó’. Fue algo despectivo hacia nosotros”

El creador de hits como “Una cerveza” y “Mentirosa” reveló que luego de esa situación fea que vivió dialogó con su pareja. “Un poco esto del Cantando me tiene ocupado y me encanta participar, pero estas cosas (por el desplante de Karina). Recién se lo planteaba a mi mujer y le dije: ‘Me parece que no voy a ir más’. La verdad es que yo no me voy a hacer más famoso por estar en el Cantando. Yo me voy a divertir...”, aseguró tajante Pucheta.

“No tengo ganas de ir a discutir. Si me llaman y me dicen que continúe unos programas más, lo tendría que pensar”, finalizó.