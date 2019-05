"Me pegaba, decía que me iba a matar y tirar al río"

Al tiempo, él consiguió un empleo como cuidador de animales en una chacra en Valentina Sur, donde les prestaron una casa. “Los animales los cuidaba yo. Nunca estaba. Desaparecía y se droga mucho. Las cosas de la casa son de los dos”, expresó la joven madre, quien hoy no tiene ni un anafe para calentarle la leche a su beba.

La ilusión del hogar duró muy poco. “Al tiempo de instalarnos, me golpeó. Me fui a la terminal para volverme a Rosario, pero como era adolescente, tenía que hablar con la Policía por el pasaje y no quise. Volví con él”, contó.

Fueron varias las veces que se acercó al Juzgado de Familia para denunciar las golpizas que el joven le propinaba, incluso luego de que nació la hija de ambos. “Me decía que ella (por su hija) no tenía que haber nacido. En los hospitales de Plottier y Neuquén saben de mi situación. Me golpeó muchas veces, me pegaba hasta desmayarme y me dejaba toda moretoneada”, confió la joven madre, hoy desesperada por las amenazas de su ex.

“Si seguía con él, iba a terminar muerta. Muchas veces me dijo que me iba a tirar al río. Está loco. Es capaz de agarrar una piedra y matarme o llevarse a mi hija y no la veo más”, dijo la joven de 18 años, víctima de violencia de género

Llegó un momento que al ver la cara de su hija cuando su ex la golpeaba, ella reaccionó. “No quise que ella pase por eso. No quería que viviera esa violencia”, expresó. Fue en ese momento cuando tomó la decisión de separarse.

Volvió a Rosario, pero él también lo hizo. Sin un lugar de contención en su ciudad natal, regresó a Neuquén, donde ella afirma que “hay más posibilidades de trabajo”.

Pero todo empeoró hace dos semanas. “Ya estábamos separados. Un día subí una foto con unas amigas y ahí empezaron las amenazas”, detalló. “Me llamó para decirme que era una cualquiera y me empezó a mandar fotos de él con un arma. Me dijo que nos iba a hacer cagar a todos”, detalló.

Ella lo bloqueó, pero las amenazas continuaron arribando a través de Facebook. Sin más alternativa, fue al Juzgado de Familia (ver aparte). “No quiero ser un número más. No salgo de casa”, confió.

Tiene turno para el 28 de mayo

El miércoles 7 denunció las amenazas de muerte en el Juzgado de Familia. Allí, le impusieron al agresor una restricción de acercamiento de 500 metros hacia ella y la citaron para el 28 para reunirse con la jueza.

