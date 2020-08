¿Me puedo anotar para cobrar el IFE de agosto?

Pese a ser la tercera etapa, hay muchos que aún no se han inscriptos en ANSES y pueden empezar a cobrarlo. También hay muchos que no saben si les toca recibir el beneficio durante este mes.

Los requisitos para percibir el IFE:

-Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

-Tener entre 18 y 65 años.

-Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes: de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

-El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

¿Puedo anotarme por primera para cobrar el IFE en agosto?

La cantidad de beneficiarios, unas nueve millones de personas de entre 18 y 65 años que no tienen un ingreso, ya fue establecida en el inicio del programa. Por eso no podrán incorporarse nuevos beneficiarios.

De los 9 millones que cobran el Ingreso Familiar de Emergencia, 5,6 millones (61,7%) son trabajadores informales o están desocupados; 2,4 millones perciben la AUH o por Embarazo (AUE); 0,7 millones (7,8%) son monotributistas de las categorías A, B o monotributo social; 0,18 millones (2,1%) son trabajadores de casas particulares y 0,12 millones (1,4%) son titulares del programa Progresar.

Si cobraste los dos IFE anteriores, ¿cómo saber si recibirás el tercero?

Si cobraste los Ingresos anteriores, no es necesario un nuevo trámite para cobrar el tercero. Para verificar si te acreditarán los 10 mil pesos en agosto tenés que ingresar a la página web de ANSES (www.anses.gob.ar) y cliquear sobre el aplicativo "Consulta de pago - Ingreso Familiar de Emergencia". Allí deberás poner tu CUIL y número de Seguridad Social para conocer la fecha y lugar de cobro de agosto.

Las fechas de cobro para quienes no perciben la Asignación Universal por Hijo

A partir del 25 de agosto comenzarán a cobrar las personas que eligieron una CBU desde la web de ANSES y quienes cobraron por otros medios bancarios.

-DNI terminados en 0: el martes 25 y el miércoles 26 de agosto.

-DNI terminados en 1: el jueves 27 y el viernes 28 de agosto.

-DNI terminados en 2: el lunes 31 de agosto y el martes 1 de septiembre.

-DNI terminados en 3: el miércoles 2 y el jueves 3 de septiembre.

-DNI terminados en 4: el viernes 4 y lunes 7 de septiembre.

-DNI terminados en 5: el martes 8 y el miércoles 9 de septiembre.

-DNI terminados en 6: el jueves 10 y el viernes 11 de septiembre.

-DNI terminados en 7: el lunes 14 y el martes 15 de septiembre.

-DNI terminados en 8: el miércoles 16 y el jueves 17 de septiembre.

-DNI terminados en 9: el viernes 18 y el lunes 21 de septiembre.