"Me siento capacitado para volver al nivel de antes de la lesión"

La Academia entrenó sin Gustavo Bou, quien en las próximas horas rescindirá su préstamo con el club. “Me enteré hoy (por ayer) del tema de Gustavo, no sé lo que pasará, es un tema que lo charlará con los dirigentes. Después, el resto del grupo arrancó muy bien, están con muchas ganas”, señaló.

La Pantera continuaría su carrera en el fútbol chileno, aunque también tiene ofertas de México. Su salida le abre las puertas a la negociación por el delantero Darío Cvitanich, de Banfield.

“Tenemos diez finales por delante”, aseguró Arias, respecto de las 10 fechas que resta por jugarse en la Superliga. El objetivo de Arias será recuperar la titularidad, que a fines del año pasado quedó en manos de Javier García.

“No pregunto cuando me ponen ni tampoco lo hago cuando me sacan, son las reglas del juego, siempre hay que exigirse al máximo, y más cuando Javi es un gran arquero, tenemos que estar los dos a la par para cuando el técnico decida quién va a jugar”, aseguró el 1, internacional con la selección de Chile. “Yo me siento capacitado para volver a ese nivel y ojalá que pueda dar un poco más, que es lo que quiero”, agregó.

Al mismo tiempo, se ilusiona con volver a vestir la casaca roja de Chile: “Ojalá pueda tener un nivel acá que me permita volver a la selección y estar en la Copa América”.