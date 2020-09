"Me siento como Eric Clapton"

David Lebón se convirtió en el gran ganador de los Premios Gardel 2020, al obtener seis estatuillas, entre ellas la de “Álbum del año” (conocida como Gardel de Oro), por su disco Lebón & Co. “No puede ser. No me esperaba ganar el Gardel de Oro. Y agradezco. Igual, para mí es importante hasta si me das una piedrita y me decís ‘te quiero’”, expresó el ex Serú Girán luego de obtener el máximo galardón. “Soy grande, pero me siento como un chico. O como un tipo de 20 años. Uno de mis ocho nietos me dice que soy como Peter Pan, y este premio me da energía para seguir haciendo discos. Ni soñando imaginé que iba a ganar el Gardel de Oro. Ni ahora ni antes”, agregó en una sesión de Zoom con TN.com. ar. Luego el músco le agradeció a su pareja, que lo ayudó a salir de sus adicciones: “Este premio tiene mucho que ver con mi pareja. Patricia fue la persona que pudo lidiar con el tema de las drogas. Ella logró lo que no logró ningún psicólogo y tengo la suerte de que hace 15 años no tomo una gota de alcohol ni de cocaína. Es el regalo que me hizo Dios”, aseguró Lebón.