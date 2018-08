“Me hubiese gustado enterarme antes. Los tiempos de un jugador son distintos de los del cuerpo técnico y los dirigentes. Ahora tengo que buscar un nuevo club cuando todos ya cerraron sus planteles”, manifestó el central de 32 años.

A Manchafico, un referente en el Rojo durante las últimas temporadas, le pareció desprolija la forma en la que se manejó el club, por los modos y por el tiempo en el que tardaron en comunicarle la decisión. “A algunos técnicos les hubiese gustado contar conmigo, pero por un tema de respeto no me llamaron porque pensaron que seguía en Independiente esta temporada”, contó el neuquino.

Pero no todas son pálidas para el zaguero, ya que desde Buenos Aires asoma la posibilidad de seguir jugando en el torneo Federal A. “No tengo un club concreto, hay un interés de Villa Mitre. El presidente y el técnico (Carlos Mungo) están de acuerdo con mi pase pero tienen que ver la parte de los números. Yo llegaría muy sobre la hora y tengo que ganarme un lugar dentro del plantel”, puntualizó sobre la chance de migrar a Bahía Blanca.

El defensor podría continuar su carrera en Villa Mitre. Se definirá en las próximas horas.

Lejos del retiro, sueña la vuelta

El golpe que implica para su carrera comenzar desde cero en un nuevo equipo cuando avizoraba una temporada defendiendo los colores del Rojo, no hace que el defensor baraje la chance de colgar los botines. “Creo que tengo mucho para dar y todavía puedo jugar más años. Me siento muy bien desde lo físico, así que por ahora no pienso en esa posibilidad”, aseguró.

“Estoy muy agradecido con los años y lo que me tocó vivir con el club. Soy neuquino y fue muy bueno poder jugar en Independiente. Creo que en algún momento voy a volver, confío en que voy a poder jugar de nuevo acá”, comentó con fe el experimentado marcador central.

La lista de las partidas

La partida de Mancha se suma a la de otros jugadores que por diversos motivos se desvincularon del club. Este es el caso de Facundo Dehais, Federico Cataldi, Nahuel González y en los días próximos habrá novedades sobre la continuidad de la base del plantel.