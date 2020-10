Mediavilla estalló contra Alex Caniggia: "Sos un marmota y un salame"

Apenas hizo su desembarco en el Cantando 2020, Alex Caniggia comenzó a mostrar su excéntrica personalidad que, entre otras cosas, se caracteriza por no tener filtros y expresar todo lo que se le pasa por la cabeza sin reparar en polémicos gestos ni palabras subidas de tono. Esa actitud del mediático fue motivo de risas en varias ocasiones, pero en la última gala se le fue la mano y Oscar Mediavilla le frenó el carro y el participante no se la dejó pasar.

“Te quería decir algo cortito. No es por ser pacato, amigo querido, porque creo que tengo un poco de ruta como para comentarte sobre este tema. Estamos en el prime time de un programa muy importante y me parece que no hace falta ser tan zarpado como acostumbras ser, ni tan guarango”, comenzó diciendo Mediavilla.

"¿En dónde?", retrucó irónico Alex Caniggia. Entonces el jurado del Cantando lo frenó y agregó: “Pará, dejame terminar. Estoy hablando yo ahora. Todo lo que decís es al pedo porque no te hace más vivo, te hace más tonto decir estupideces. Trata de respetar que hay gente y chicos que miran el canal”.

Oscar Mediavilla se enfrentó con Alex Caniggia sin filtro: "Sos un marmota y un salame"

A pesar de las palabras de Mediavilla, Alex siguió en la misma postura y lanzó: "¿Respetar a quiénes?". Entonces, visiblemente enojado, el jurado le dijo: “¿Sabés qué? ¿Quéres que te diga la verdad? Vos sos un marmota”. “Y vos también”, le dijo el hijo de Claudio Caniggia, a lo que Oscar agregó: “Sí, probablemente. Pero, ¿Sabes qué? Tengo más historia que vos y no existís porque sos un salame”.

Fiel a su estilo arrogante y atrevido, Alex Caniggia refutó a Mediavilla y le dijo: “Yo no soy Pavarotti, pero vos no sos el productor de los Guns N' Roses”. A lo que el jurado lanzó: “No soy el productor de los Guns N' Roses, pero vos no sos nada”. El cruce entre el jurado y el participante del Cantando fue lo más caliente que se vivió en el ciclo hasta el momento. Pero seguramente no será el último cruce polémico del año.