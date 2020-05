“Nos aunó la angustia y nos contactamos un poco para darnos contención. Estamos hace más de 65 días en cuarentena, hemos sido y somos solidarios con el resto de la sociedad. Pero la falta de definiciones para volver a trabajar, sumado a los demasiados condicionamientos, hace que sea insostenible a esta altura”, explicó.

Monti señaló que no llegaron ayudas financieras de parte del Gobierno nacional al sector por distintas razones. De ahí que este reclamo tiene varios pilares como ser la “preocupación porque se subestime la salud bucal de la gente” y la falta de controles sobre los proveedores de insumos.

“Sólo nos limitan a atender urgencias y emergencias, cuando se puede realizar prevención en la detección de caries. Se a subestima pero es muy importante la prevención, en la práctica somos los primeros en detectar lesiones precancerizables”, dijo Monti.

Al tiempo que agregó que otro de los reclamos es porque “la desregulación en el mercado sobre los proveedores de insumo hace que no haya control de los precios. No tenemos acceso a los insumos. Una caja de guantes costaba entre 280 pesos y 300 pesos y hoy no se consigue por menos de 650 pesos. Una caja de 50 barbijos comunes estaba en 380 pesos y hoy no bajan de 2500 para arriba”.

El referente del sector indicó que como consecuencia de esa inactividad las deudas se siguen acumulando, como cualquier cuentapropista. “La cuestión odontológica hace que esto ya sea insostenible y nos empuja a ir a la calle”, cerró el profesional.

Están convocados para mañana a las 17 en Olascoaga y Ruta 22, se desplazarán cada uno en un automóvil hasta Plaza Las Banderas y confluirán en Casa de Gobierno donde entregarán el petitorio para el gobernador Omar Gutiérrez.

