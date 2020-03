Nahuel, que logró varios campeonatos en la Liga Confluencia (5) y en LIFUNE (con Villa Iris y con el Rojo en la Copa Neuquén) llegó a estudiar psicología pero tuvo que abandonar por el fútbol. "Me gustaba esa carrera pero demandaba demasiado tiempo. Perdí parciales o finales por el fútbol, y no me daba réditos académicos perder tanto tiempo cursando para después no poder rendir. Además, fui padre en esa época (2010), por lo que me resultó imposible coordinar los tiempos. Siempre prioricé mi carrera, aunque ahora me quedó esa cuenta pendiente, la de tener un título universitario".

Actualmente trabaja en el Ministerio de Deportes de Neuquén como administrativo en la Dirección General de Salud y Medicina Deportiva, lugar donde ingresó en 2016. Además es profe en la escuelita de fútbol infantil "Academia de fútbol mágicos" que se encuentra en Cipolletti y donde Nahuel, al ser técnico nacional de fútbol, es parte del proyecto. "Considero que siempre que uno sea ordenado y responsable, el deporte y el trabajo son actividades complementarias. Todos los días me levanto a las 6 de la mañana y termino a las 20, porque en la zona es casi imposible vivir de un solo ingreso. Igual, soy un agradecido por poder trabajar en un ámbito como el Ministerio, donde se respira el deporte. Además, sigo vinculado al fútbol. Toda la vida hice actividad física y poder trabajar de lo que uno le gusta es un privilegio enorme", culminó.

