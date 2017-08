¿Mejor que gane o que pierda el Ciclón, Cipo?

Es que el CASLA se juega una parada importante en su cancha contra el Emelec de Ecuador por los octavos de final de la Copa Libertadores, y de la posible clasificación a cuartos dependerá en gran medida el once que parará ante el Albinegro.

Diego Aguirre pone hoy el equipo de gala en el Nuevo Gasómetro, donde ya se agotaron las populares locales desde hace muchas horas. El mundo azulgrana está pendiente de la gran noche de Copa y a más de 10000 kilómetros de distancia lo estarán analizando.

En el Albinegro choca el pensamiento de enfrentar a los mejores nombres del rival, aunque eso le quite chances deportivas al equipo. “Uno siempre tiene esa duda de saber cuánta es la diferencia con ese nivel”, reconoce Damián Jara, que lucha por ser uno de los posibles defensores en La Fortaleza. Y el central rionegrino devela un poco el pensamiento del plantel que no fue ajeno al manoseo que vivió la serie, cuando fue borrada del sábado 10 de junio a pedido del más grande. “La realidad es que ellos hicieron lo que quisieron y ahora llegan con más rodaje, pero el grado de motivación que tenemos nosotros será un plus al momento de jugar”, expresó. “Queremos que se lleven una sorpresa”, amplió.

Germán Alecha, el ayudante de campo de Henry Homann, cree que las chances de los patagónicos crecerán en jugadas con pelota parada o de contraataque, pero no suelta pistas de cuál puede llegar a ser el equipo titular todavía. “Quieren estar todos, pero tenemos que estar tranquilos, sabiendo que es una gran chance, sobre todo para el club. La realidad es que son dos categorías de diferencia y encima ellos vienen con ritmo de competencia, pero esto es fútbol”, soltó a modo de arenga el ex 9 de la institución.

Particularmente este partido de Cipolletti no se juega solamente en el campo de juego. A su manera, el hincha tomó también como una gran vidriera el enfrentamiento con el equipo de primera división.

No son de palo...

El número de albinegros en las tribunas no será el mismo que prometía instalarse en junio, pero la expectativa es la misma. Federico Larrazábal, un hincha fanático, coincide con Jara y dijo: “Mi orgullo de hincha me hace querer que pongan a todos los titulares, pero desde lo deportivo por ahí no nos conviene. Tengo sensaciones encontradas”.

Desde la dirigencia, Guillermo San Pedro no tiene dudas. “Si pasan a Emelec, contra Cipo van a alternar muchos nombres. Es difícil imaginar que sea diferente. De lo contrario, nadie en San Lorenzo se permitiría correr el riesgo de ser eliminados en dos torneos diferentes con cuatro días de diferencia”, analizó.

Para Miguel Benavídez, el relator de FM Galas, no hay dudas de que San Lorenzo se clasificará por la Libertadores y ante Cipo irá con un mix. “Más allá de lo que haga el rival, para Cipo es un premio. Eliminar a los titulares tendría una gran repercusión, sobre todo para los jugadores albinegros”, cerró.

Todas la voces albinegras todas

"Nosotros queremos enfrentar a los mejores, siempre está esa fantasía. Ellos tienden a relajar con los equipos del ascenso. Queremos sorprenderlos”. Damián Jara Defensor de Cipolletti

“Desde lo deportivo, lo mejor será que San Lorenzo no ponga a todos los titulares, pero ganarles completos tendría mayor repercusión”. Miguel Benavídez Periodista, relator de FM Galas

"San Lorenzo es muy difícil que no pase a Emelec por la Libertadores. Y si queda afuera, no se permitiría correr riesgos contra Cipolletti. El partido igual es difícil”. Guillermo San Pedro Dirigente de Cipo

"Por orgullo de hincha, me gustaría que pierdan para que pongan lo mejor contra nosotros. Pero desde lo deportivo por ahí conviene que gane así ante Cipo juegan suplentes”. Federico Larrazábal Fanático del Albinegro

"Esto es fútbol, pero es difícil igualar a un rival de dos categorías superiores. Del lado de Cipolletti quieren estar todos. La pelota parada puede ser un arma para sorprenderlos”. Germán Alecha Ayudante de campo del Ruso Homann

El partido en Ecuador fue parejo y el Cuervo sacó una importante ventaja. El partido en Ecuador fue parejo y el Cuervo sacó una importante ventaja. AFP

Si vio a River, el Cuervo sabe que no puede confiarse

El conjunto azulgrana afronta la revancha ante Emelec de local y con la ventaja 1 a 0 de la ida. El que pase enfrenta a Lanús.

Buenos Aires

Lo que pasó con los otros argentinos que definieron de local con ventaja esta semana le sirve a San Lorenzo de ejemplo para no confiarse. River y Lanús habían hecho negocio en la ida, de visitantes, pero les costó mucho cerrar el pasaje a cuartos de final de la Libertadores en la revancha en condición de local, si bien lo lograron. San Lorenzo, con la tranquilidad de haber vencido en la ida pero sin poder relajarse, recibirá hoy a Emelec de Ecuador, buscando definir la eliminatoria y avanzar a los cuartos de final de la Copa, en donde lo aguarda Lanús.

El cotejo se jugará en el estadio Pedro Bidegain, en el Bajo Flores, desde las 21:45, con el arbitraje de Wilton Pereira Sampaio y televisación por parte de Fox Sports.

En el partido desarrollado en Guayaquil el 6 de julio, San Lorenzo se trajo los tres puntos al vencer por 1 a 0 (gol de Fernando Belluschi) y avanzará en la Copa con ganar o empatar.

Por su parte, Emelec sólo tiene una opción, que es vencer. Si lo hace 1-0, se definirá el clasificado con remates desde el punto penal y si lo hace por más de un tanto de diferencia o por uno pero marcando más de un tanto, será el que pase de fase.

San Lorenzo tiene todo a favor para seguir en la Libertadores, que ganó en 2014 tras años de frustraciones, jugando de local, ante su público y con la ventaja de haber triunfado en la visita.

San Lorenzo jugó un amistoso en el Nuevo Gasómetro el pasado sábado, cuando superó 3-0 a Peñarol de Montevideo, en busca de una mejor puesta a punto y de alcanzar el ritmo de competencia deseado. Mientras que Emelec llega con ritmo, pues está participando del torneo ecuatoriano. Durante el último fin de semana cayó 1-2 de visita frente a Independiente del Valle y está cuarto, a tres unidades de la punta.

Más allá de calendarios, San Lorenzo pondrá un equipo sin refuerzos. El técnico Diego Aguirre optó por respetar a los que venían jugando. “Respeto” (al rival), justo la palabra que estará de moda hoy en Boedo.