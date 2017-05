Mendoza, el nuevo destino de Sack, que jugará el Federal B

“Era el momento para buscar nuevos aires, más que nada para buscar continuidad”, dijo Sack en declaraciones a la radio LU5.

Sack apareció hace algunos años como una de las grandes promesas del club albirrojo; sin embargo, en las últimas temporadas no tuvo la continuidad que hubiese querido, hecho que fue determinante para tomar la decisión de partir. “Últimamente no estaba teniendo continuidad y me convenció la idea de este club”, contó el delantero.

El club Montecaseros aspira en primer lugar a la clasificación de la primera fase en la zona de Cuyo y luego, intentará ir por el ascenso.

El atacante zurdo estará a préstamo en la entidad mendocina hasta la finalización del Torneo Federal B, que comenzará el 2 de julio por lo que tendrá un mes de pretemporada.

Montecaseros formará parte de la Zona Cuyo B, la cual compartirá con otros nueve equipos de la provincia mendocina buscando un lugar en la siguiente fase.

El neuquino de 22 años jugó su primer torneo federal en el Argentino B en el 2012 y desde allí no salió del plantel de Primera División .