Ángel de Brito y Yanina Latorre dejaron al descubierto los motivos por los cuales Rocío Oliva no pudo participar del velatorio íntimo de Diego Maradona durante la madrugada en Casa Rosada. Es que si bien la rubia había aclarado que el ex futbolista pidió verla en las últimas semanas y se lo negaron, desde el entorno del astro del fútbol lo desmintieron. Como si fuera poco, dejaron en claro que la visita de la joven a Polémica en el Bar, que anoche hizo un especial sobre la muerte del Diez, no les cayó en gracia a nadie.

“Creo que Claudia decide quién entra y quién no. Ella dice que no tiene nada que ver… No tengo idea por qué me hacen esto. No jodo a nadie. Yo fui pareja de Diego y él fue mi ex. Y venía acá porque fue mi ex, porque falleció mi ex y lo saludar, lo quiero despedir”, explicó la mediática, y luego agregó: “No quiero más que eso, fui la última mujer de Diego. Fui la mujer que Diego pedía para ver. Nadie entiende eso. No piensan ni un minuto en Diego, que está muerto y era lo que él quería. Eso me duele, no puedo ni hablar”.

Ante ese escándalo, en el programa Los Ángeles de la Mañana la panelista Mariana Brey comentó: “Rocío Oliva fue sabiendo que no estaba en la lista de invitados especiales. Esto también hay que decirlo. Sino una vez más queda Claudia como la mala de la película, incluso en esta situación, porque hay que decir que las que deciden acá son Dalma y Gianinna, charlado con ella".

En este sentido, y teniendo en cuenta los dichos de la futbolista, Yanina Latorre la tildó de mentirosa: “Se le pidió que lo vaya a ver en vida antes de morir. Él estaba muy deprimido, Diego pidió verla por sus 60 años y Rocío le dijo que no. Él estaba muy deprimido. Murió, es una causa médica, pero muchos le endilgan a Rocío un poco la depresión y tristeza que tenía. Ella se negó a ir a verlo cuando le pidieron por favor que vaya. Él tenía ganas de verla, la necesitaba y ella no fue”.

A esto, Ángel de Brito, conductor del ciclo y amigo de Dalma Maradona, añadió: “Los familiares, algunos y lo sé por muy buena fuente, estaban muy molestos porque más allá de todo lo que decía Yanina, decían que estaba llorando en televisión antes de ir primero a despedirlo a Diego. Podía faltar al trabajo. Eso la familia de Diego se lo facturó”.

“Lo que le molestó a la familia de Maradona es que el día de la muerte de Diego fue a la televisión, antes de ir a despedirse como corresponde. Esta es la versión de la familia”, resumió.

Rocío Oliva se quebró en Polémica

“Diego quería verme en el último tiempo, pero no lo dejaron”, contó Rocío Oliva en su aparición en la emisión especial de Polémica en el Bar y aclaró que no tenía contacto con él desde marzo.

En ese momento, y luego de revelar que quería ser parte del velorio, ella comentó que Diego tenía un pedido especial. “Él tenía una frase que me decía siempre. Él quería que este hasta su último suspiro. Fue un hombre muy importante y solo nosotros sabemos cuán enamorados estábamos y cuánto cariño teníamos. Es más, eso explica él por qué terminamos bien”, continuó.

Sobre las últimas semanas de Diego, Oliva reveló que no lo veía bien y que le pareció mal que continuará su recuperación en su casa. “Yo no lo vi bien. Me canse de decirlo. Él no tenía que estar solo en su casa, tenía que estar internado. Pero yo no pude hacer otra cosa. Ahora nos duele a todos los argentinos, porque era bueno y no merecía irse así, solo como dicen que se fue, solo. Eso duele y mucho”.