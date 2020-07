Mentiras, cruces y memes: el debut de la Bomba Tucumana

Muchos en las redes se empezaron a preguntar cuál era en realidad la edad de la referente de la movida tropical que la realidad tiene 55 años, ya que nació el 10 de abril de 1965 en San Miguel de Tucumán. Sin embargo, en el piso del reality nadie se percató de su “broma” e incluso la volvieron a elogiar.

Tras su performance, Gladys tuvo un picante intercambio con La Princesita, quien le recordó la vieja rivalidad que mantenía con ella cuando ambas competían en el "Bailando". "Me encanta verla renovada, distinta a lo que me decía en su momento cuando estábamos en el Bailando. ¿Te acordás que me imitabas cantando feo?", le recriminó la jurado.

"¿Yo? Jamás. Nunca dije que cantabas mal. Al contrario, para mí cantás muy bien. Me encanta tu voz y lo que hacés", se defendió La Bomba.

"Karina es memoriosa y se acuerda de todo", señaló De Brito. "Yo también, eh", advirtió Gladys. "Ella llegó a decir que había sido su exnuera", disparó entonces La Princesita. "Karina vino a acodarse de todo acá. ¡Qué linda!", cerró La Bomba.

Para completar la polémica noche, la cantante se olvidó el nombre de Pepito Cibrián y se refirió a él como “el señor divino que está ahí”. Mientras seguía intercambiando opiniones con Karina, lanzó: “¿Quince años de carrera tenés, verdad? (...) No te tiene que dar igual porque Nacha (Guevara), Moria (Casán) y... el señor divino que están ahí cuentan con sus años de trayectoria”.

El comentario no pasó inadvertido y, a la hora de las devoluciones, De Brito lo resaltó, pero Gladys se excusó rápido: “Sí, con Pepe estuvimos charlando, nos saludamos ‘con codito’ ¡Es un grande, por favor!”. De todos modos, al jurado no le afectó para nada el ninguneo y sin problemas premió con un 10 de la cantante y su hijo.

No obstante, en Twitter la Bomba se convirtió en una de las principales tendencias del país, con memes y comentarios.

https://twitter.com/brunhoh/status/1288655655310626818 La bomba tucumana dijo "importa la trayectoria, los DISCOS VENDIDOS"



1 SÓLO TEMA CHICOS, 1 SÓLO TEMA... #Cantando2020 pic.twitter.com/BmELLj6XCN — brunho (@brunhoh) July 30, 2020

https://twitter.com/PampitoOk/status/1288655770654048257 Nacha no la soporta más a la Bomba, se le nota en la cara pic.twitter.com/dikFb8WbCY — Pampito Perello Aciar (@PampitoOk) July 30, 2020

https://twitter.com/fceraolo08/status/1288653340449046530 Yo cuando la bomba dijo que tiene 74 años #Cantando2020 pic.twitter.com/MX3aUUYWiT — doña (@fceraolo08) July 30, 2020

https://twitter.com/EsTutankamoria/status/1288658399513673730 Pablo lescano al escuchar su tema cantado por la bomba y tyago#Cantando2020 pic.twitter.com/uZY9uA9bLC — TUTANKAMORIA (@EsTutankamoria) July 30, 2020