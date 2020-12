Mentiroso y agresivo

Mónica, la mamá de Karina La Princesita, criticó duramente a Oscar Mediavilla por las actitudes que tiene con su hija en el Cantando 2020. Es que hace tiempo la relación entre ambos jurados no es muy saludable y las chicanas y comentarios hirientes no tienen límites. En Los ángeles de la mañana, Ángel de Brito leyó ayer el mensaje que le mandó Mónica en medio del certamen. "Mónica, la mamá de La Princesita, me autoriza a leer el mensaje que me mandó", empezó diciendo el conductor, por más que Karina, que estaba desde el móvil de LAM, le dijo que no lo autorizaba.