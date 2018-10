"Cuando digo que extraño, extraño… Yo no fui kirchnerista, ni cristinista, pero sí aplaudí y apoyé muchas de las decisiones que tomó ese gobierno"

“Estamos en un momento tan triste… De afuera se ve una tristeza enorme. Una cosa que me di cuenta recién llegada (al país) como estoy, es cómo invade el aire toda esa angustia y esa tristeza que hay”, indicó la actriz. Y agregó: “La gente está triste, está asustada, está preocupada. Se quedó sin trabajo o está temiendo perderlo. El paisaje en la ciudad es tristísimo, gente viviendo en la calle. Es un momento triste”.

“El ciudadano que lo votó no solo no es cómplice de eso, sino que se siente defraudado por eso. Cuando digo que extraño, extraño… Yo no fui kirchnerista, ni cristinista, pero sí aplaudí y apoyé muchas de las decisiones que tomó ese gobierno, que no tenían que ver, obviamente, con la parte de la corrupción”, finalizó.