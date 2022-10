Mery del Cerro contó cómo terminó su pelea con la China Suárez tras el Wandagate

“Yo nunca me metí en un tema que sea ajeno a mi”, aseguró la modelo y agregó: “Siempre fui respetuosa. La verdad es que no tengo nada que decir al respecto. Con ella está todo bien, como siempre. No pasó nada”.

La China Suárez había hablado del tema antes, y aunque nunca dio nombres propios, siempre fue muy claro a quién se refería. “Un dolor muy grande, no voy a mentir. Después entendí que, con los años, el círculo de amigos se va cerrando y me siento cómoda con eso", dijo en su momento la actriz.

"Yo entendí que el que se quiere alejar, hay que dejarlo. No hay que pedirle a nadie que se quede en tu vida si no quiere. Yo mato por mi círculo íntimo de amigos y no concibo la amistad de otra manera. Tengo una forma muy libre de ser en cuanto a la amistad, en cuanto a los tiempos, las exigencias, los reclamos. A mi no me gustan los planteos en las relaciones amorosas, mucho menos en la amistad. Yo jamás le pediría explicaciones a un amigo de lo que hace o deja de hacer", agregó.